E’ stata convocata per lunedì 3 aprile la commissione di vigilanza dedicata alle problematiche emerse negli ultimi mesi all’impianto della piscina comunale. Una richiesta che era stata fatta dall’opposizione in consiglio comunale, in seguito a una serie di segnalazioni di disservizi, che secondo chi vive la piscina ogni giorno sono ancora ben lontani dall’essere risolti. Come ad esempio, il malfunzionamento delle Uta (Unità di trattamento aria), l’assenza di un manutentore, la carenza di sedie e panche per gli allenatori delle squadre di nuoto.

Tra le problematiche segnalate in passato, anche la presenza di alghe nella vasca didattica, il fatto che nella piscina olimpionica per un lungo periodo abbia funzionato solo una pompa invece di quattro , problemi di temperatura dell’acqua e di qualità dell’aria, docce fuori uso, scarsa pulizia e in generale la mancanza di manutenzione dell’impianto.

Dopo le polemiche dei mesi scorsi, che aveva messo ai ferri corti le società sportive che frequentano l’impianto e il gestore, il Comune era intervenuto, organizzando un incontro chiarificatore, durante il qualesi erano fatte presenti a Forus tutte le problematiche in essere, con l’invito perentorio, non appena le società lasceranno l’olimpionica per tornare ad allenarsi all’aperto, di provvedere subito alle opere di manutenzione necessarie. Ma, per il momento, i disservizi sembrano ben lontani dall’essere risolti. LaBos

