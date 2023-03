Per permettere di organizzare al meglio la trasferta di gruppi, fedeli e sacerdoti cremonesi a Trieste il prossimo 23 aprile in occasione dell’insediamento in Diocesi del vescovo Enrico Trevisi, parrocchie, gruppi di fedeli e presbiteri sono invitati a comunicare la propria partecipazione all’ufficio liturgico della Diocesi di Cremona entro giovedì 13 aprile.

GRUPPI ORGANIZZATI – Parrocchie, gruppi organizzati o piccoli gruppi autonomi devono comunicare la propria partecipazione segnalando all’Ufficio liturgico (liturgia@diocesidicremona.it) l’elenco dei partecipanti con riferimento telefonico e e-email del capogruppo. L’agenzia turistica diocesana ProfiloTours è a disposizione per l’organizzazione del viaggio.

SACERDOTI E DIACONI – Sacerdoti e diaconi, sia che viaggino autonomamente che con un gruppo organizzato, devono comunque segnalare entro giovedì 13 aprile all’Ufficio liturgico la propria partecipazione per la celebrazione.

