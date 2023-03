“Quello che veramente ami rimane” scriveva Ezra Pound. E così, ciò che non si ama – o, per meglio dire: ciò che si odia – scompare. A Ezra Pound – in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua morte, caduto nel 2022 e non celebrato in Italia da quasi nessuno – è dedicata l’iniziativa organizzata dalla Società dei Militi giovedì 30 marzo alle ore 18 al Forum del Terzo Settore in via Speciano 2. Un incontro tutto dedicato alla riscoperta del grande poeta americano che trascorse gran parte della sua vita in Italia.

L’Associazione culturale ha voluto dedicare un evento specifico alla figura di Pound per liberarlo dalle azioni distruttive e ideologiche della cancel culture. Ignorato in Italia e ripudiato in Madre Patria, Pound è in realtà una figura chiave della letteratura contemporanea. I critici affermano che esistano un «prima di Pound» e un «dopo Pound» proprio in virtù del fortissimo influsso che ebbe sulla letteratura occidentale dal Novecento ad oggi. Se, infatti, possiamo leggere i grandi capolavori di Joyce ed Hemingway, o «The Waste Land» di T.S. Eliot, come li conosciamo oggi, è proprio grazie all’apporto di Ezra Pound.

© Riproduzione riservata