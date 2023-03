Arrivano sul territorio i fondi stanziati da Regione Lombardia nell’ambito del Bando di Sviluppo dei distretti del Commercio 2022-2024.

Un sostegno al commercio locale attraverso finanziamenti a fondo perduto, sino al 50% dell’importo richiesto, grazie all’impegno di Confcommercio Provincia di Cremona e delle amministrazioni comunali del distretto “Tra Ville e Cascine” (Casalbuttano, Castelverde, Corte de Cortesi con Cignone, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco D’Oglio, Corte de Frati, Grontardo, Olmeneta, Scandolara Ripa D’Oglio).

Il DID tra Ville e Cascine, con comune capofila Casalbuttano ed uniti, si è aggiudicato oltre 72.000 euro che ora sono a disposizione delle micro piccole e medie imprese dei comuni aderenti.

Potranno essere finanziati numerosi interventi che spaziano dalla riqualificazione e ammodernamento con un occhio alla sostenibilità, di attività già esistenti, l’avvio di nuove attività o il collegamento a nuove infrastrutture.

Le aziende interessate potranno presentare la propria candidatura a partire dal prossimo 17 aprile ma già in questi giorni gli operatori di Confcommercio Provincia di Cremona stanno promuovendo momenti di incontro con le aziende al fine di sostenerle nella presentazione delle domande di finanziamento.

La conferma arriva da Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio provincia di Cremona: “Abbiamo già svolto alcune serate informative nei comuni interessati dai vari distretti di cui siamo partner tecnico. Siamo molto soddisfatti della risposta avuta e di poter finalmente partire veicolando sul territorio i fondi che i nostri progetti si sono aggiudicati lo scorso mese di dicembre”.

Commenta il vicesindaco di Casalbuttano ed Uniti Luca Frusconi, capofila del distretto:” Rinnovo l’estrema soddisfazione per il risultato ottenuto, risultato che è il frutto di un lavoro intenso e puntuale di Confcommercio Cremona e dei Comuni del distretto. Oltre all’importanza dei finanziamenti ottenuti, che si tradurranno in interventi sul nostro territorio, mi piace sottolineare il metodo di lavoro del distretto che negli anni si è sempre più consolidato ed ha portato importanti risultati per Imprese e Comuni. Ringrazio di questo Confcommercio Cremona e i colleghi Amministratori per l’approccio sempre costruttivo avuto nei vari incontri e confido che questo atteggiamento potrà consentire in futuro la realizzazione di ulteriori progetti”.

© Riproduzione riservata