La facciata e il portone di palazzo Affaitati di via Ugolani Dati, sede del Museo Civico e della Biblioteca statale, imbrattati con disegni azzurri e rossi. Non ci sono richiami a simboli politici, ma l’impressione è quella di un gioco, uno scherzo, però per niente piacevole. Le foto sono state pubblicate da Luca Burgazzi, assessore alla Cultura: “Non so chi tu sia – ha commentato – però questa cosa non va bene. Occorrerà pulire e non sarà semplice e soprattutto ci vorrà del tempo, dovremo investire soldi pubblici in particolare per questi che sono palazzi storici. Non è così che si valorizza l’arte, la cultura e ben che meno si difende l’ambiente”.

