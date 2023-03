Sono oltre 300 i comuni lombardi che, per il 2021, si attestano come Comuni Rifiuti Free nella classifica redatta da Legambiente. Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni Ricicloni 2022 è da ricercare nella frazione indifferenziata, il secco non riciclabile.

33 su 133 (il 29,2%) i comuni della provincia di Cremona che ne fanno parte: il che significa che hanno raggiunto o superato il 65% di raccolta differenziata con meno di 75 kg/abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile. Tre, invece, i Comuni cremonesi ad essere sotto questa soglia del 65%.

Rispetto al 2020, inoltre, in provincia di Cremona si registra un aumento del dato dei rifiuti secchi di indifferenziato, passato dai 126 kg/abitante/anno registrato nel 2020 ai 136,4 dell’ultimo dato rilevato.

Per la prima volta entra tra i 33 della provincia il comune di Spineda, mentre più riciclone è Torricella del Pizzo con il 91,9% di raccolta differenziata. Per quanto riguarda il capoluogo, Cremona si attesta al 74,4% di performance, ed è il quarto capoluogo dopo Mantova, Bergamo e Lodi.

A livello provinciale, invece, quella Cremonese è la terza migliore a pari di Bergamo col 78,3% di performance, dietro a Mantova (86,6%) e Monza Brianza (79,1%).

