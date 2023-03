Soltanto un mese all’appuntamento con l’edizione numero cinquantasei del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi e la classica internazionale di Cremona del prossimo 1 maggio continua ad arricchirsi di contenuti di primo piano. La grande novità che va ad ampliare fortemente il palinsesto televisivo sarà la diretta sull’emittente Cremona 1. La rete televisiva leader dell’informazione e dell’intrattenimento sulla città e la provincia di Cremona entra nel pool dei media partner del Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi garantendo la diffusione delle immagini in diretta, prodotte dal Team Rodella 2000 di Castelmella, degli ultimi sessanta minuti di gara. Certamente i più emozionanti ed avvincenti da seguire, nel susseguirsi degli ultimi quattro giri pieni da 12,850 chilometri l’uno, sino all’epilogo da sempre favorevole ai velocisti sul lungo rettilineo conclusivo di Viale Po.

I riflettori della diretta di Cremona1 si estenderanno anche all’immediato dopo gara, dando voce ai protagonisti ed agli organizzatori sino al podio che chiuderà la parte agonistica del prossimo 1 maggio. Alla grande novità rappresentata dalla diretta su Cremona1 si affiancheranno i tradizionali e solidi appuntamenti in un palinsesto davvero ricco. L’ampia sintesi che sarà proposta all’interno di Radio Corsa, rubrica settimanale dedicata al ciclismo in onda su Rai Sport ogni giovedì. Oltre al servizio completo che sarà trasmesso nel contenitore settimanale dedicato alle due ruote Ciclismo Oggi in onda ogni giovedì dalle 20,45 sull’emittente bresciana Teletutto (ch 12 digitale terrestre).

“Siamo molto soddisfatti per aver ampliato ed arricchito l’offerta del palinsesto televisivo del nostro Circuito del Porto – ha commentato il presidente del comitato organizzatore Rossano Grazioli – una classica che per i forti connotati internazionali ed il prestigio sempre crescente acquisito in special modo negli ultimi anni meritava una finestra ampia di diretta sulla nostre rete televisiva Cremona1. Che ringraziamo per l’impegno e l’entusiasmo mostrato sin da subito nel condividere il nostro progetto. Senza trascurare ovviamente l’attenzione che ormai ogni anno ci riservano Rai Sport e Teletutto per l’ottimo servizio che trasmette agli appassionati”.

Sul fronte tecnico, confermato il tradizionale circuito pianeggiante di 12,850 chilometri da ripetere per quattordici volte sino a coprire i 179,900 chilometri complessivi con partenza alle ore 13,20 di lunedì 1 maggio da Piazzale Azzurri d’Italia, confermata sede per l’intera logistica della giornata di gara. Dalle operazioni preliminari sino al dopo. Mentre la linea d’arrivo che scandirà il countdown sulle quattordici tornate a disposizione sarà come sempre posizionata in Viale Po a Cremona.

