Ieri in regione erano tre le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid, 2 di più rispetto a una settimana fa, e 213 negli altri reparti, lo stesso numero di venerdì scorso. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 45.736 decessi, di cui 36 negli ultimi sette giorni. I nuovi positivi per provincia, tra mercoledì e giovedì, erano a Milano 223 di cui 106 in città; a Bergamo 59; a Brescia 68; a Como 46; a Cremona 24; a Lecco 18; a Lodi 32; a Mantova 33; a Monza e Brianza 51; a Pavia 36; a Sondrio 10 e a Varese 34.

