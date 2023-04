Davide Ballardini, tecnico grigiorosso, ha commentato la sconfitta arrivata contro l’Atalanta: “Prima di parlare degli episodi, sottolineo la bella partita della Cremonese, probabilmente la più bella da quando siamo qua noi. Tenere il campo, con personalità, quando avevi la palla quando l’avevano gli altri. Oggi a me la Cremonese è piaciuta molto. Non devi andare sotto come qualità di gioco e di corsa alla prestazione che hai fatto oggi, poi bisogna riconoscere che dall’altra parte c’è una squadra che ha altri obiettivi, ci sono dei valori e quindi questi valori in certe situazioni vengono fuori. E’ chiaro che da parte tua devi essere attento, quindi oltre alle belle partite devi sempre essere attento e non devi essere leggero, se no poi fai brutta figura. Ogni tanto se non lo sei attento fai brutta figura, soprattutto sul terzo gol. Succede, la speranza è che da qui in avanti succeda sempre meno. La responsabilità è di tutti noi, dobbiamo essere più bravi e attenti”.

“Non ricordo grosse parate di Carnesecchi – prosegue il tecnico – per me la Cremonese oggi ha fatto una bella partita e si è giocata la sfida da squadra, con le sue caratteristiche. Non è facile giocare contro l’Atalanta, perchè ti segue e ti vengono a prendere. Oggi una grande profondità non c’era perché loro rientravano anche con 8 giocatori dietro alla linea della palla. A me Ciofani, Tsadjout, Buonaiuto e Dessers sono piaciuti”.

Poi situazione infortunati: “Per mercoledì vediamo: Okereke forse riusciamo a recuperarlo, verrà valutato domani, Ferrari è difficile”.

Un commento infine sulla sfida di mercoledì contro la Fiorentina: “Se noi facciamo una partita come quella di oggi va bene, oggi ho visto proprio una squadra che si aiutava. Il caldo oggi non ha favorito, però per me la Cremonese alla partita di mercoledì ci arriva con dei buoni presupposti”.

