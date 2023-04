Francesco Facchinetti a Cremona: cantante, conduttore televisivo, ora anche talent scout, il “figlio dei Pooh” è stato in città, ospite al ristorante Quadrophenia di via Porta Po Vecchia. La foto è stata postata su Facebook proprio sulla pagina del locale. Ignote le cause della visita, anche se a corredo dell’immagine sulla pagina scrivono: “Che ne dite di un Franchising di Quadrophenia in quel di Milano? Il 2024 ci porterà tante belle sorprese”.

