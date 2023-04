Monza-Lazio 0-2, gol di Pedro e Milinkovic-Savic

(Adnkronos) – La Lazio vince per 2-0 sul campo del Monza in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato all’U-Power Stadium della città brianzola. A decidere la sfida le reti di Pedro al 13′ e Milinkovic-Savic al 56′. In classifica i bianconcelesti salgono a quota 55 rafforzando il 2° posto, mentre i biancorossi restano in tredicesima posizione con 34 punti.