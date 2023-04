“La guerra in Ucraina è anche il risultato di politiche che puntano da tempo a contrapporre l’Occidente a Russia, Cina e loro alleati con la presunzione di recuperare l’egemonia perduta da parte degli Stati Uniti”.

Con queste parole le organizzazioni pacifiste cremonesi organizzano per domani 4 aprile alle ore ore 21 nella Sala Eventi di SpazioComune, un incontro con Maurizio Simoncelli, esperto di geopolitica, cooperazione internazionale, cofondatore dell’Archivio Disarmo-IRIAD. “Geopolitica dei conflitti contemporanei e politiche di pace”, il titolo della serata.

“L’invasione della Ucraina da parte della Russia non ha giustificazione alcuna ma la debolezza dell’ONU perseguita da tempo e l’escalation militare in atto, il riarmo convenzionale e nucleare non fanno che accrescere la disunità del mondo, rafforzare i diversi nazionalismi e allontanare la soluzione politica del conflitto. Non è vero che non esistono alternative alla guerra e al riarmo: se c’è volontà politica è possibile raggiungere accordi per un disarmo bilanciato, concordare patti di sicurezza reciproca dall’Atlantico al Pacifico, condividere Trattati internazionali già esistenti per mettere al bando l’arma nucleare”.

L’incontro aperto a tutti è promosso dalla Tavola della pace di Cremona, in collaborazione con l’Associazione 25 Aprile, in vista della Marcia per la Pace Perugia-Assisi di domenica 21 maggio 2023.

MAURIZIO SIMONCELLI è vicepresidente e cofondatore dell’IRIAD – Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, riconosciuto dall’ONU, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione come ente formatore.

Storico ed esperto di geopolitica, oltre ad aver realizzato numerose ricerche sull’industria militare, sulle forze armate italiane e sulla geopolitica dei conflitti, è docente in master universitari e corsi di Istruzione Superiore. Maurizio Simoncelli è membro del CISRSM – Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico Militari. Dirige il mensile on line IRIAD REVIEW e la collana “Materiali di Pace” per l’editore EDIESSE di Roma. Coordina l’attività documentaria della Banca Dati del sito www.archiviodisarmo.it; è autore di numerose pubblicazioni.

Il suo ultimo libro si intitola “Terra di conquista, ambiente e risorse tra conflitti e alleanze”, edizioni Città Nuova, 2020.

© Riproduzione riservata