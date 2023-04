E’ stato aperto a SpazioComune (piazza Stradivari, 7) lo sportello informativo e di ascolto sui Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (DA) come anoressia, bulimia e altre forme di questa complessa patologia, che ha registrato un notevole aumento tra gli adolescenti e i giovani a seguito della pandemia da covid. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta nella mattinata di martedì alla presenza dell’’assessora alle Politiche Sociali Rosita Viola e della consigliera comunale Letizia Kakou.

Lo sportello è gratuito, aperto ogni primo lunedì del mese dalle ore 15 alle ore 17, con accesso libero, ed è gestito dai genitori del gruppo di auto mutuo aiuto Lady Tramp (attivo a Cremona dal 2006) con uno stile informativo e di ascolto “esperienziale ed empatico” perché si basa sulle esperienze vissute in prima persona (contatti: 351 7080790 – ladytramp.dca@gmail.com).

I genitori hanno scelto il nome Lady Tramp per il gruppo di auto mutuo aiuto, che letteralmente significa “signora vagabonda”, per rendere evidente il vagare delle famiglie cremonesi alla ricerca di servizi pubblici specialistici dedicati alla cura a questa patologia.

Lo sportello è rivolto sia alle famiglie coinvolte in questa dolorosa esperienza di vita, sia ai “cittadini sensibili” che incontrano il tema dei DA nel loro percorso professionale o d’impegno civile e ha le seguenti finalità:

• accogliere, ascoltare, informare i genitori e altri familiari che vivono l’esperienza dei DA nel loro nucleo o nella famiglia allargata

• informare le famiglie della rete dei servizi sanitari dedicati ai DA presenti nel territorio cremonese e lombardo

• informare i genitori dell’esistenza del gruppo di auto mutuo aiuto Lady Tramp e delle modalità di partecipazione

• informare sul tema dei DA i professionisti della scuola, dei servizi sociali, dei servizi educativi, dei servizi sanitari, delle società sportive e i “cittadini sensibili” delle associazioni di volontariato e della città di Cremona

• approfondire il tema dei DA indicando agli utenti dello sportello titoli di libri e film contenuti in una bibliografia e in una filmografia costruita dall’esperienza dei componenti il gruppo di auto mutuo aiuto Lady Tramp

L’Amministrazione comunale con il sostegno allo sportello informativo e di ascolto si pone l’obiettivo di manifestare una vicinanza e un aiuto concreto alle persone e alle famiglie che vivono l’esperienza di questa patologia, dopo l’adesione lo scorso 15 marzo alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla con il drappo color lilla steso al balcone di Palazzo Ala Ponzone, le finestre illuminate del Palazzo Comunale, e con l’approvazione unanime, da parte del Consiglio comunale il 13 marzo 2023, della mozione a sostegno della giornata contro i disturbi del comportamento alimentare e coinvolgimento del nostro territorio (prima firmataria la consigliera comunale Letizia Kakou).

