Terzo candidato, in ordine di ufficializzazione, per le elezioni amministrative a Castelvetro. Paolo Targon si candida alla guida della lista civica di centrodestra “Vivi Castelvetro”.

47 anni, nato a Cremona ma da sempre residente a Castelvetro, ha due figli, Matteo di 16 anni e Sofia di 11, “che sono – afferma nella sua presentazione – insieme alla mia famiglia, la parte più importante del mio mondo. Sono un ingegnere libero professionista, un’attività che svolgo dal 2005, quando insieme a mio padre ha dato vita alla società di ingegneria che prende il nostro nome”.

Targon sfiderà Francesca Albanesi (lista Civica Futura), centrodestra più vicino alla Lega e Silvia Granata (Castelvetro per te, in continuità con l’amministrazione uscente Quintavalla).

“Un lavoro stimolante e avvincente che mi ha portato, da luglio 2022, a ricoprire l’attuale carica di segretario dell’Ordine degli ingegneri di Piacenza: di questo devo ringraziare i miei colleghi, che mi hanno dato fiducia. Ho diversi hobby e passioni ma quella per cui sono più conosciuto è quella del volontariato. Sono più di 25 anni che presto servizio come soccorritore presso la Pubblica Assistenza di Caorso-Castelvetro-Monticelli, di cui fino a Dicembre 2022 sono stato Presidente per ben 10 anni”.

“Un’attività emozionante – continua – che ho sempre svolto a servizio della comunità e che non mi ha mai visto arretrare di un centimetro (nemmeno durante il periodo della pandemia). L’incontro quotidiano con le persone, l’attento ascolto dei problemi dalla gente, insieme alla profonda passione e l’impegno per quello che faccio, sono le caratteristiche che mi contraddistinguono. Oltre a questi segni distintivi, non poteva mancare la passione per la politica che mi ha sempre affascinato: quella buona politica di centrodestra, che è giunto il momento di ridare a Castelvetro.

È proprio in ragione di queste caratteristiche che ho deciso di mettermi a servizio della comunità del mio paese, accettando la richiesta di candidarmi a Sindaco di Castelvetro. Amo da sempre le sfide, perché trovo che siano lo stimolo per fare sempre meglio e questa che mi accingo a vivere ritengo che sia una di quelle più importanti da affrontare. Questo perché, insieme al gruppo che mi sostiene, crediamo che il nostro Comune meriti di meglio. A tal proposito, ringrazio tutto il gruppo di Vivi Castelvetro che ha sempre tenuto alta l’attenzione sulle carenze dell’attuale amministrazione.

In questi cinque anni ha saputo portare avanti in Consiglio Comunale (grazie al prezioso lavoro di Paola Baroni e Andrea Bricchi) un’opposizione attenta e puntuale sulle varie carenze di questa maggioranza che, vi possiamo garantire, sono tante”.

“Vivi Castelvetro rappresenta un progetto serio, motivato e concreto che ha la volontà di riconsegnare il nostro Comune in mano a chi può fare davvero la differenza. Perché se è vero che in dieci anni si possono fare tante cose quando si amministra un Comune, è altrettanto vero che farle bene è tutt’altro discorso”.

Il programma verrà illustrato di volta in volta durante la campagna elettorale, con il presupposto- afferma Targon – di dare la voce di chi non è stato ascoltato e accolto.

