“Democrazia della conoscenza, ambiente e intelligenza artificiale”: ecco il seminario organizzato al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, che ha affrontato tematiche di stringente attualità coinvolgendo un pubblico formato sia da universitari sia da studenti degli istituti superiori collegati online. I relatori fanno parte del progetto ARIES (Artificial Intelligence for Environment & Sustainability), attivo da 15 anni a Bilbao con 25 studiosi di ambiti diversi, che applicano l’intelligenza artificiale alla risoluzione di problemi complessi quali il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile, che richiedono approcci multidisciplinari. Lo ha spiegato l’ecologo teorico e informatico Ferdinando Villa, cremonese dall’esperienza internazionale.

Oltre al professor Villa sono intervenuti Stefano Balbi, economista e ricercatore di sistemi multiagente e Greta Adamo, filosofa teoretica ed informatica, che hanno esplicitato come ARIES sogni un futuro in cui l’accesso alla conoscenza sia libero e universale. Fra le attività del gruppo, spicca un progetto con le Nazioni Unite per la contabilità del capitale naturale. Cose che non accadevano prima oggi sono possibili, purché venga fatto un uso virtuoso dell’intelligenza artificiale.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata