“Oralità digitale e generation lead – modelli e canvas per dialogare, attirare e vendere su LinkedIn” è il titolo del libro presentato nell’aula Magna del Campus di Santa Monica di Cremona. Un volume nato dall’incontro tra Giorgio Fiammenghi, ingegnere, consulente, imprenditore e manager, e Doriano Marangon, docente di leadership e comunicazione al Politecnico di Milano e rivolto a chi ha la consapevolezza dell’importanza di una innovazione digitale continua.

Entrambi gli autori hanno illustrato le caratteristiche di LinkedIn e come interagire con il sistema per poterne sfruttare al meglio le potenzialità, come migliorare la capacità di attrazione in una vendita e gli scenari futuri. “I clienti oggi sono sempre più competenti e i processi d’acquisto sempre più strutturati, con richieste di referenze – spiega Fiammenghi- questo porta ad un cambiamento di ruoli, a cambiamenti strutturali. La parola chiave su LinkedIn è fiducia”.

Il libro prova a diffondere una cultura che è ancora lontana e a suscitare interesse.

Elena Moglia, Ceo e Co-Founder di MyLime, Francesco Pinardi, Ceo di Ekomobil, e Gerardo Paloschi, Public Affairs Senior Consultant Finarvedi, hanno raccontato la propria esperienza.

“LinkedIn per me è un prisma, credo che sia lo strumento migliore per portare una logica di condivisione anche nelle aziende più tradizionali – ha spiegato Paloschi – credo che la gestione efficace passi attraverso un gruppo che superi gli ostacoli per arrivare ad una comunicazione condivisa”.

La chiosa è affidata a Marangon “trovo dirompente che sia uno strumento da utilizzare per il proprio personal brand, ma funziona solo se abbiamo qualcosa da dire e parliamo di cose che conosciamo molto bene o siamo riconosciuti per le competenze che abbiamo”.

