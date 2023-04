L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha commentato la sconfitta arrivata nella semifinale d’andata contro la Fiorentina: “Nel primo tempo non siamo stati bravi, volevamo fare una partita per metterli più in difficoltà, con furore arrivare in zona di palla e con furore arrivare in zona di palla e condizionarli di più. Nel secondo tempo siamo stati bravi perché coprivamo meglio il campo rispetto alla posizione della palla. Buonaiuto e Dessers hanno avuto situazioni importanti e pericolose. Il primo tempo è finito 2-0, ora vediamo come andrà il secondo tempo”.

Poi un commento sui tifosi: “Meritano più soddisfazione perchè perdere così tanto, con un pubblico che ti sostiene sempre, vuole che tu rodia tutto, fa male. L’impegno è certificato, c’è ed è straordinariamente alto, lo meritano più soddisfazioni a livello di risultati. Per l’amore che hanno per la loro squadra meritano di più”.

“Volevamo fare una partita andando uomo contro uomo e pressare il portatore di palla andando sui riferimenti – spiega il tecnico – Noi, con i loro 3 centrocampisti, abbiamo fatto fatica, soprattutto su Barak. Non siamo stati bravi, nel secondo tempo invece abbiamo fatto meglio perché abbiamo coperto meglio lo spazio”.

Un commento sui cambi: “Erano stabiliti sia per i minuti, sia perché dobbiamo gestire chi fa più chilometri. Non abbiamo una rosa ampissima, erano staffette pensate già prima”.

Ballardini ha parlato di due singoli: “Aiwu non è in un buon periodo, è un ragazzo con qualità importanti. A livello di difensori centrali abbiamo fuori Ferrari e Chiriches, non è che avessimo una grande scelta. Pickel è una mezz’ala, ma ha gamba e senso tattico, quindi può fare benissimo anche il quarto o il quinto”.

“Recrimino sul primo tempo perché abbiamo concesso troppo – conclude Ballardini – Sono soddisfatto del gioco e delle occasioni create nel secondo tempo. La Fiorentina è una delle squadre che sta meglio, è in un grandissimo momento. Abbiamo regalato un tempo a loro”.

