Programmazione speciale per Cremona1 che seguirà da vicinissimo la storica semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina. Per i grigiorossi, infatti, si tratta della seconda semifinale in questa competizione della propria storia dopo quella del 1986-87, in cui venne però eliminata dall’Atalanta.

Per seguire il match, collegamenti dallo Zini con l’inviato Mauro Taino nel telegiornale e nel Tg Sport, poi dalle 20.35 Aspettando Diretta Grigiorossa per il prepartita, conodotta da Eleonora Busi, con Samuela Grillo, Roberto Moscarella, Mario Barbieri e altri ospiti. A seguire, sempre con la stessa formazione, Diretta Grigiorossa e Triplice Fischio. Durante la trasmissione, collegamenti live anche con lo stadio Zini sempre con Taino.

Gli highlights del match, le interviste esclusive e tutti gli approfondimenti si potranno vedere nelle edizioni di Tg e Tg Sport di domani. In virtù della semifinale della Cremonese, l’appuntamento con Motor Valley slitta a giovedì sera, 6 aprile, sempre alle 21.55.

