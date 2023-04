Sabato 8 e domenica 16 aprile sbarca a Cremona l’iniziativa “Dai Romani ai violini”, un gioco urbano interattivo adatto a tutte le età, una caccia al tesoro lungo le vie e le piazze del centro storico alla scoperta delle bellezze storiche e culturali di Cremona.

L’iniziativa è inserita nel progetto curato dal Servizio Turismo del Comune di Cremona e finanziato da Regione Lombardia dal titolo “Next Generation in Cremona”, progetto che prevede azioni di promozione della città per un pubblico giovane, famiglie e adolescenti. In particolare, la caccia al tesoro “Dai Romani ai violini” ha lo scopo di veicolare verso sti target la mostra Pictura Tacitum Poema, allestita al Museo del Violino fino al 21 maggio. Sarà appunto Arianna ad accompagnare il curioso partecipante alla scoperta di luoghi e personaggi della Cremona romana senza tralasciare la Cremona liutaria e musicale.

Un percorso in 20 tappe tra enigmi, prove e indovinelli. Per poter raggiungere il luogo esatto bisognerà risolvere un enigma, recarsi in loco e fare una prova fotografica per superare la tappa. Un gioco a squadre dove vince chi riesce a scoprire più tappe e a conoscerne la storia, attraverso l’utilizzo di una piattaforma online. Quale modo migliore per scoprire la città se non giocando? Enigmi, indovinelli e prove per scoprire la Cremona che non ti aspetti.

“Il gioco della “Caccia al Tesoro” è una modalità accattivante e aiuta a scoprire e riscoprire la storia della nostra bellissima città ed è rivolta soprattutto a giovani e famiglie”, commenta l’assessore al Turismo Barbara Manfredini, che aggiunge: “Ne organizzeremo altre, per stimolare le curiosità e la ricerca di luoghi anche inediti della nostra città, per ospiti, turisti e cittadini. Buon divertimento”.

Per giocare non serve conoscere i luoghi in anticipo: bastano una connessione internet, un telefono carico, spirito di squadra e voglia di divertirsi. Non ci sono app da scaricare, l’intero gioco è svolto su un sito dedicato accessibile da qualsiasi smartphone. Gli enigmi e le prove sono adatti a qualsiasi età (per i minori è necessario l’accompagnamento degli adulti).

L’evento è organizzato da Dramatrà Impresa sociale, specializzata nella creazione di iniziative di intrattenimento e giochi urbani per la valorizzazione del patrimonio culturale della città.

REGOLE DEL GIOCO. Gioco a squadre (minimo 2 – massimo 8 partecipanti)

Ritrovo: Cremona InfoPoint, piazza del Comune, 5 – 26100 Cremona

Ora di ritrovo: 14:30 – partenza alle ore 15:00

Durata: 2 ore circa.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: https://www.dramatra.it/evento/cremona2aprile https://www.dramatra.it/evento/cremona8aprile o inviare una mail a cittainscena@gmail.com

