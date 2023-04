La Messa del Crisma presieduta dal vescovo Napolioni nella mattinata del Giovedì Santo ha aperto le celebrazioni del Triduo Pasquale nella Cattedrale di Cremona, alla presenza della comunità diocesana con monsignor Lafranconi e monsignor Trevisi, nonché i canonici del capitolo e i diaconi.

Durante la messa crismale infatti si esprime il rinnovamento delle promesse sacerdotali con l’espressione “Sì, lo voglio” che riesce a “dare al nostro popolo un visibile segno di unità nella fede”, come ha ricordato il vescovo nell’omelia.

Un’omelia aperta citando l’adeguamento liturgico del presbiterio quale metafora del cammino sacerdotale. “È la prima messa crismale che concelebriamo intorno a questo nuovo altare, piaccia o no è il terzo della storia millenaria della nostra bellissima chiesa madre”, ha asserito monsignor Napolioni. Nel corso della funzione inoltre sono stati ricordati gli anniversari di ordinazione e benedetti gli oli da distribuire alle parrocchie per la celebrazione dei sacramenti in questo anno liturgico.

Nel pomeriggio sarà officiata poi la Messa in Coena Domini con il tradizionale gesto della lavanda dei piedi, la celebrazione sarà proposta in diretta alle ore 18 su Cremona1. Il telegiornale pertanto andrà in onda alle 19:30 circa, al termine della funzione.

© Riproduzione riservata