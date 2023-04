La promozione del corso serale Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera, targato “L. Einaudi”, tornerà martedì 18 aprile, dalle ore 18.00 alle 20.00. L’appuntamento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, si svolgerà a Spazio Comune, in piazza Stradivari. È previsto un ricco buffet preparato dagli insegnanti e dagli allievi del diurno, per chiudere in gloria le giornate di scuola aperta 2023 e per offrire una dimostrazione golosa delle competenze acquisibili con la frequenza delle lezioni.

Ad accogliere gli interessati, ci saranno la preside Nicoletta Ferrari, la referente Patrizia Cattani, i docenti di Sala e di Cucina Michele Franzini e Massimiliano Ruscelli. Ai presenti verranno illustrati il piano di studi e gli sbocchi occupazionali. L’IIS “Einaudi”, insieme agli istituti “A. Ghisleri” e “J. Torriani”, rientra in un polo ad hoc, che fa capo al Provveditorato (U.s.p.) ed al C.P.I.A. (Centro provinciale istruzione adulti) “P. P. Pasolini”.

La proposta è rivolta a lavoratori italiani e stranieri senza diploma ed a studenti maggiorenni, che non hanno concluso il loro percorso scolastico. Le discipline trasversali verranno gestite dal C.P.I.A., mentre quelle professionalizzanti si svolgeranno nella sede di via Bissolati. Si farà pratica, nei laboratori didattici delle ex Dorotee, di recente rimessi a nuovo. Tra i vantaggi, va ricordata la possibilità di seguire online, da casa, il 10% del monteore. Il curricolo si articolerà in primo e secondo periodo, corrispondenti, rispettivamente, a biennio e triennio, con la valutazione dei crediti relativi alle materie già eventualmente effettuate in precedenza.

