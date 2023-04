“EY Sustainability Summit”: PMI e grandi aziende, il gap si riduce

Si è tenuto a Milano, il 5 aprile, l’EY Sustainability Summit, presenti un gran numero di aziende italiane per confrontarsi su come i piani di sostenibilità interagiscono con gli obiettivi economici delle aziende. E, secondo il rapporto di EY, “Seize the Change”, sempre più aziende si dotano di un piano di sostenibilità, con le PMI che riducono il divario rispetto alle più grandi.

