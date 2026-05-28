L’annuncio di Aldo Vanoli: “Ho scelto Roma per garantire continuità alla società”

Il passaggio di proprietà è ora completo e con esso si chiude ufficialmente la storia della Vanoli Basket a Cremona. Dopo il trasferimento del titolo sportivo a Roma formalizzato nelle scorse ore, il presidente Aldo Vanoli ha annunciato l’avvenuta cessione della società Guerino Vanoli Basket a un gruppo di investitori internazionali, spiegando le ragioni di una scelta che mette fine a oltre vent’anni di basket biancoblù al PalaRadi.

Questo il testo del comunicato ufficiale della società:

Il presidente Aldo Vanoli annuncia di aver completato in data odierna la cessione della società Guerino Vanoli Basket a una nuova proprietà.

«Con grande orgoglio ho affidato la società che porta il nome di mio padre Guerino Vanoli a un gruppo di investitori internazionali di comprovata serietà. Più volte negli ultimi tempi avevo ricevuto proposte da parte di potenziali acquirenti italiani e stranieri, ma le avevo sempre respinte al mittente per mancanza di adeguate garanzie. Stavolta fin da primo momento ho apprezzato il rigore dei miei interlocutori e la fiducia maturata, unita al crescente peso dei costi di gestione del club e alla mancanza di reali alternative in ambito locale, mi ha portato a ritenere il cambio di proprietà la scelta più responsabile per assicurare continuità alla società che mi onoro di aver guidato come presidente per oltre quindici anni. La sede e l’attività del club si trasferiscono a Roma, città che offre un bacino d’utenza molto più ampio e infrastrutture maggiormente adeguate alle esigenze del basket di alto livello.

Il Falco, storico simbolo della Vanoli, da domani volerà più in alto, verso nuovi e più ambiziosi traguardi, ma sono certo che mai dimenticherà il nido dal quale è partito: il caro e vecchio Pala Radi.

Il palazzetto dello sport di Cremona è stato per vent’anni il teatro delle nostre imprese sportive e di qualche inevitabile sconfitta. Come concordato con l’Amministrazione Comunale, dal 1° giugno sarà restituito alla città con l’ampiamento e le migliorie da noi approntate in questi anni, che saranno messe a disposizione dell’intera comunità cremonese e di tutte le realtà che continueranno ad animarlo negli anni a venire. Anche questa è l’eredità che la Guerino Vanoli Basket lascia a Cremona, insieme a un’indimenticabile Coppa Italia, all’indelebile ricordo dei campioni che nel corso di oltre vent’anni hanno onorato la canotta biancoblu e a un patrimonio di emozioni che abbiamo condiviso con migliaia di appassionati.

Qualche osservatore ha generosamente definito la Vanoli “un club modello”, altri hanno ricordato “i risultati impossibili che ha ottenuto, le finali conquistate contro ogni pronostico e la dignità mostrata dalla Vanoli fino all’ultimo possesso di Trieste”.

Ne sono molto orgoglioso. E non potevo immaginare congedo migliore».

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