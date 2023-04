Un altro incidente che coinvolge un ciclista, dopo quello drammatico in cui ha perso la vita lunedì scorso Gianpaolo Bedeschi. Questo pomeriggio poco dopo le 16 si è verificato un investimento lungo via Bosco, all’incrocio con via Diritta, un punto particolarmente delicato in quanto la strada si allarga leggermente e le auto acquistano velocità. Una persona è finita in ospedale in codice giallo, con ferite di media gravità. Coinvolti un ragazzo di 22 anni e una donna di 50. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale.

© Riproduzione riservata