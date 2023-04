Un 2023 che si preannuncia, sul fronte siccità, peggiore del 2022. Ma qualcosa per evitare che questa situazione si verifichi – afferma Francesco Vincenzi, presidente nazionale dell’Anbi – associazione dei consorzi irrigui e di bonifica – si può fare: “Iniziare a cambiare le buone pratiche quotidiane e migliorare quelle dell’irrigazione”. L’intervista integrale andrà in onda questa sera alle 19,35 nella trasmissione “24minuti” in onda su Cremona1, durante la quale Vincenzi farà anche il punto sulle recenti misure introdotte dal Governo: cabina di regia e nomina del commissario per la siccità.

Il servizio di Simone Bacchetta

