“Amici d’arte” è il titolo della nuova mostra che si apre all’Adafa sabato 15 aprile alle ore 17,15 (ingresso libero). La rassegna riunisce una scelta di opere di Giusy Asnicar, Roberto Bedani e Ulisse Gualtieri. Dopo l’introduzione del presidente del sodalizio di Via Palestro 32, Fulvio Stumpo, l’esposizione sarà presentata da Simone Fappanni. «Come suggerisce il titolo – spiega il critico – questa collettiva nasce dal profondo legame di stima e amicizia che lega i tre pittori cremonesi che hanno deciso di presentare congiuntamente quadri appartenenti a specifici soggetti che hanno affrontato nel corso della loro già notevole esperienza nel mondo della Beaux-Arts.

Asnicar presenta oli e acquerelli naturamortisti, scenari connotati dalla presenza dei cavalli, di cui coglie l’eleganza dei movimenti con notevole perizia, e raffinati scorci padani in cui spesso la natura viene osservata acutamente nel suo ciclico evolversi stagionale. Ogni elemento diventa, quindi, l’ideale punto di partenza per un’esplorazione del “reale” secondo una dimensione profondamente introspettiva e acutamente poetica.

Seppure in modo diverso, anche Bedani propone scorci della nostra terra: il suo colore, denso e pastoso, definisce gli elementi che compongono il paesaggio secondo un agile tessuto immaginativo. Roberto propone, inoltre, stazioni e cattedrali, soggetti cardine della sua produzione e che ne identificano immediatamente la cifra stilistica, maturata in anni di passione per la ricerca e la sperimentazione.

Gualtieri presenta composizione animate da elementi naturali, panorami boschivi e paesaggi che, pur partendo dal reale lambiscono il fantastico, in coerenza allo stile di questo eclettico artista che ama sperimentale soluzioni tecniche e immaginative veramente originali e coinvolgenti. Queste ultime lasciano, pertanto, ampia libertà immaginativa al fruitore che ne rimane immediatamente sedotto». La rassegna è visitabile fino al 28 aprile da lunedì a sabato dalle ore 17,00 alle 19,00.

