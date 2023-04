E’ di 351.169 persone la popolazione residente in provincia di Cremona secondo l’ultimo rilevamento dell’Istat aggiornato al 1 gennaio 2023 e pubblicato il 7 aprile, con un saldo naturale anagrafico negativo di 2.184 unità: 4406 morti contro 2.222 bimbi nati.

Rispetto ai 351.654 abitanti che c’erano all’inizio del 2022, al 31 dicembre ce n’erano 485 in meno, lo 0,14%, una percentuale che colloca la nostra provincia (come tutto il nord Italia) in una posizione migliore rispetto al dato nazionale, dove il calo si è assestato allo 0,3% a causa soprattutto del declino demografico nel centro sud. Ma rispetto al 2014, quando i residenti superavano quota 362mila sul Cremonese, la diminuzione è pesante: 10.972 residenti in meno, il 3%.

Percentuali in linea con quelle nazionali, capaci di attirare l’attenzione anche di Elon Musk che su Twitter ha semplicemente scritto “L’Italia sta scomparendo!”.

LA SITUAZIONE A CREMONA – Nel dettaglio, il Comune meno popoloso della provincia di Cremona è Voltido con 328 abitanti (ne sono stati persi 10 dallo scorso anno e 70 dal 2014) mentre il capoluogo si ferma a 70.637 residenti perdendone 204 (erano 70.841) in un anno (lo 0,28%). Dal 2014 si sono persi invece 547 abitanti (0,7% in meno).

Tra alti e bassi, la popolazione del capoluogo non si discosta molto da quota 70mila nell’arco di tutto l’ultimo decennio. E anche se lo scorso anno il numero dei decessi è stato più che doppio rispetto a quello dei nuovi nati (934 contro 448, con un saldo negativo di 486) è anche vero che il saldo migratorio interno, cioè chi sceglie di risiedere a Cremona rispetto a chi si cancella dall’anagrafe, è stato positivo di 47 unità.

CREMA – Anche Crema registra una variazione in negativo di 184 residenti, pari allo 0,54 per cento, da 33.970 a 33.786.

CASALMAGGIORE E GLI ALTRI CENTRI MAGGIORI – Stabile Casalmaggiore con popolazione invariata nel corso del 2022, 14.974 persone secondo i dati Istat; mentre aumentano i residenti a Castelleone e Soresina, rispettivamente di 42 e 72 unità.

LA PERIFERIA CREMONESE – Calo generalizzato anche tra i Comuni della cerchia del capoluogo dove nei decenni passati si era registrata una forte crescita demografica trainata anche dal minor costo delle case: a Persico Dosimo si è passati da 3.279 a 3.256 abitanti (-23); a Bonemerse da 1.464 a 1.454 (-10); a Spinadesco da 1.476 a 1.449 (-27). Solo Gerre de Caprioli è in crescita seppure lieve, con 4 abitanti in più, da 1306 a 1310.

Giuliana Biagi

POPOLAZIONE RESIDENTE PROVINCIA DI CREMONA 1° GENNAIO 2023

(dati Istat, pubblicati il 7 aprile 2023)

351.169 abitanti: -485 rispetto al 1° gennaio (-0,14%); -10.972 (-3%) rispetto al 2014

nuovi nati: 2.222 – decessi: 4.406 – saldo naturale anagrafico: -2.184

CREMONA CITTA’

70.637: -204 abitanti rispetto al 1° gennaio (-0,28%); -547 (-0,7%) rispetto al 2014

nuovi nati: 448 – decessi: 934 – saldo naturale anagrafico: -486

CREMA: da 33.970 a 33.786: -184 abitanti (-0,54%)

CASALMAGGIORE: stabile: 14.974 abitanti

CASTELLEONE: da 9.288 a 9.270: +42 abitanti

SORESINA: da 8.744 a 8.816: +72 abitanti

