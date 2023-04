Solenne Messa Pontificale del giorno di Pasqua presieduta dal vescovo Antonio Napolioni nella Cattedrale di Cremona. Tantissimi fedeli hanno partecipato alla celebrazione. Durante l’omelia il vescovo Napolioni ha ricordato come “la Chiesa non può che essere una comunità pasquale, non di moribondi, non di chi sta solo vedendo la clessidra svuotarsi, ma di chi vede il cuore riempirsi della grazia sperimentata nelle relazioni, nelle quotidiane possibilità di bene, ricevuto e scambiato, che non mancano a chi porta nel cuore un pizzico di Vangelo.

Questo è l’augurio, questo è il programma, questo è il metodo della nostra vita – ha detto il vescovo di Cremona -, che è segnata dalla resurrezione di Cristo tutto intero, il capo e noi, le sue membra”.

Al termine della Santa Messa il vescovo Napolioni ha impartito la benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria.

