In occasione della Santa Pasqua, il direttore di Cremona1 Tv e CremonaOggi, Guido Lombardi, ha intervistato il vescovo, Antonio Napolioni, che ha parlato di una giornata di festa nella quale è necessario pensare di ritrovare le condizioni per la pace. Per il presule è necessario “spezzare il circolo vizioso” di chi vuole a tutti i costi affermare le proprie ragioni. La Pasqua è quindi “palestra di pace”.

Monsignor Napolioni ha parlato poi di pandemia, e degli insegnamenti che essa ha lasciato dietro di sè, insieme a tanto dolore, ma anche alla necessità di cambiare mentalità, cercando di guardare avanti senza paura e di non dimenticare la prossimità e l’ascolto verso i più deboli. Questi e tanti altri gli argomenti trattati nel corso dell’intervista.

Guarda il video integrale

