Tra 2022 e 2021 la popolazione straniera residente in provincia di Cremona è diminuita di più di quella italiana. 41.512 gli stranieri al 1 gennaio 2023; 41.653 quelli presenti un anno prima, 141 in meno, lo 0,34%. In generale invece la popolazione provinciale nel suo complesso è diminuita dello 0,14%, da 351.654 a 351.169 residenti.

I nuovi nati di origine non italiana sono stati 594, 86 i morti, con un saldo naturale positivo di 508 unità, ben lontano dal saldo generale della popolazione cremonese, che si presenta in negativo per oltre 2000 unità. Sul totale dei 2.222 bimbi nati in provincia nel 2022, quelli di origine straniera rappresentano il 27%.

Questi i dati diffusi nei giorni scorsi dall’Istat, che a livello nazionale calcola invece la popolazione straniera in crescita di circa lo 0.39%.

Sono stati 1.612 i residenti che hanno acquisito la cittadinanza italiana risiedendo nella nostra provincia.

Un quarto degli stranieri vive nel capoluogo Cremona: 10.811, una cifra pressoché invariata rispetto all’anno precedente. Nel 2022 ci sono stati 153 nuovi nati. Sono quasi equivalenti le nuove iscrizioni in anagrafe e le cancellazioni da e per altri comuni italiani: rispettivamente 488 e 501; dall’estero invece sono arrivate 463 persone mentre 71 hanno fatto il percorso contrario. 325 sono diventati cittadini italiani.

Molto vistosa la diminuzione di popolazione straniera a Crema, dove dai 3.830 residenti di inizio 2022 si è passati a dicembre a 3.529: un saldo negativo di 301 persone, che in termini percentuali è il 7,8% in meno. Sono stati di più gli stranieri che hanno lasciato Crema per trasferirsi in altro comune italiano, che viceversa, 231 contro 179; mentre al contrario sono state più numerose le iscrizioni in anagrafe dall’estero (144) rispetto a chi da Crema ha lasciato l’Italia (40). 170 persone sono diventate cittadini italiani.

Infine a Casalmaggiore gli stranieri sono scesi di 11 unità tra inizio e fine 2022 e si attestano a 2.431 presenze. Sono nati 41 bambini, e vi si sono trasferite 197 persone dall’Italia, più di quante hanno lasciato il comune per altre destinazioni italiane (150). I nuovi arrivi dall’estero sono stati 118, mentre 22 quelli che hanno lasciato la città per l’estero. 108 i nuovi cittadini italiani residenti nel comune. gbiagi

