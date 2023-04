Non solo Bosco ex Parmigiano: anche a Sospiro si prospetta la realizzazione di un impianto per il trattamento di materia organica per la produzione di biometano, con capacità di 52mila tonnellate all’anno. Contrario il Comune che ha già presentato le sue osservazioni alla Provincia.

Servizio di Andrea Colla

