La Regione Lombardia ha diffuso un’allerta gialla per rischio incendi boschivi in pianura orientale a partire dalle ore 14.00 dell’11 aprile 2023 sino a prossimo aggiornamento. I codici di allerta sulla pianura orientale si limitano alle aree boscate.

“Per la giornata di martedì 11 aprile – si legge nella nota – sono previste condizioni stabili e precipitazioni assenti sul territorio regionale. Dal primo pomeriggio generale intensificazione della ventilazione sui settori meridionali della pianura occidentale ed Appennino; i rinforzi di vento interesseranno parzialmente dalla serata anche i settori centro orientali ed i rilievi alpini di confine.

Per la giornata di mercoledì 12 aprile sono attese, dal tardo pomeriggio, precipitazioni che si estenderanno a tutta la Regione. Le piogge potranno assumere localmente anche carattere di rovescio. Il grado di pericolo ed i livelli di criticità previsti saranno quindi in progressivo abbassamento con l’innesco delle precipitazioni e verranno rivalutate in base alla previsione delle precipitazioni sul territorio regionale.

Si ricorda che dall’ 8 aprile 2023 è attivo il periodo di alto rischio incendi boschivi su tutto il territorio regionale. In questo periodo è fatto divieto assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale:

• di accensione di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri;

• far brillare mine;

• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville;

• gettare mozziconi accesi al suolo;

• compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio, nonché la combustione, nel luogo di produzione, di piccole quantità di materiali vegetali derivanti da attività agricole e forestali.

Segnalare con tempestività ogni principio di incendio, telefonando ai numeri di emergenza:

• Sale Operative Provinciali Vigili del Fuoco: 115 o in alternativa il 112

• Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160;

• Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo (COR AIB): 035.611009″.

© Riproduzione riservata