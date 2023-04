Confermato per il cremonese Pier Attilio Superti l’incarico di vicesegretario generale e vicario del direttore generale della presidenza della Regione Lombardia. La delibera di giunta è stata approvata e pubblicata nei giorni scorsi. Con questo incarico Superti sarà anche direttore della Direzione centrale Programmazione e relazioni esterne.

Per lui si tratta della conferma di un incarico che ricopriva già dal 2018 e che ha creato non poche polemiche nel centrodestra. Tanto che, insieme a lui è arrivata anche la nomina di un secondo vicecesegretario generale, Fabrizio De Vecchi, che è anche Direttore della Direzione centrale Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate. Una sorta di “controllo” del lavoro di Superti? Dall’opposizione c’è chi ne è convito.

La riconferma del vicesegretario uscente, voluta dal governatore Attilio Fontana, con cui da tempo vi è una proficua collaborazione, è arrivata a fronte del fatto che il dirigente ha acquisito una consolidata esperienza in tale ruolo e dimostrato di possedere le capacità necessarie per svolgere tali importanti funzioni” si legge nel decreto di nomina.

In quanto al secondo vicesegretario, “ha una consolidata esperienza in tale ruolo e competenzespecifiche in materia giuridico-amministrativa e relazioni istituzionali. Ha dimostrato elevate capacità di coordinamento e gestione del personale, mantenendo ottimi rapporti sia con i soggetti interni che nei confronti di soggetti esterni”. Inoltre, si legge ancora nel documento, “l’Organismoindipendente di valutazione ha accertato le attitudini, le capacità professionali, verificate anche sulla base delle valutazioni assegnate, nonché la capacità di gestione delle risorse umane affidate con particolare riferimento al clima organizzativo e alla capacità di selezione nella valutazione dei collaboratori”.

