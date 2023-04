Cinquant’anni fa moriva colpito da una bomba l’agente della squadra celere Antonio Marino durante quello che venne definito il giovedì nero di Milano. Il giovedì nero di Milano è una “delle pagine più tristi della storia repubblicana, è pagina di eversione, violenza e vigliaccheria di cui è stato vittima il Paese intero ed è doveroso per le istituzioni ricordare il cinquantesimo anniversario di quella triste giornata”, come sottolineano in una nota congiunta Paolo Carletti (residente del Consiglio Comunale di Cremona) e Luca Burgazzi (assessore alla Cultura, Giovani e Politiche della Legalità).

Quindi prosguono: “Nonostante il divieto giunto dalla Questura, il MSI confermò la sua manifestazione del 12 aprile contro la violenza comunista “nelle città e nelle scuole”. Nonostante il divieto, i manifestanti, alle 17:30, si radunarono ugualmente. Guidati dal vicesegretario Franco Servello e dall’onorevole Francesco Petronio, e dal segretario della Federazione giovanile Ignazio la Russa, alle 18:30 marciarono verso la Prefettura per protestare contro il divieto. Il corteo fu caratterizzato da numerosi atti di violenza e di teppismo, per cui venne schierato il terzo reparto Celere. Vi furono diverse schermaglie tra forze dell’ordine e missini”.

Nella nota si ricorda ancora: “I manifestanti si scatenarono nel quartiere Monforte-Venezia di Milano in una serie di violenze contro circoli culturali, sedi di giornali e associazioni democratiche e persino contro singoli passanti intimiditi e malmenati, sino al lancio di tre bombe a mano contro la polizia. Antonio Marino venne colpito in petto dalla seconda bomba, che lo uccise sul colpo: al momento della morte aveva ventidue anni”.

“Oggi come ieri – concludono Carletti e Burgazzi – è compito delle istituzioni vigilare sugli smottamenti antidemocratici che la nostra società potrebbe avere e difendere con tutta la forza quei presidi democratici che costituiscono l’autentica linfa della nostra comunità”.

