È la ristampa, debitamente aggiornata, di una pubblicazione risalente agli Anni Ottanta, che consente al lettore di riscoprire la cultura locale e in particolare un musicista illustre del territorio cremonese: Amilcare Ponchielli. È il libro, edito dal Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli in collaborazione con il Gruppo Fotografico La Gioconda, che racchiude gli acquerelli raffiguranti l’autore della Danza delle Ore realizzati dall’artista padernese Rino Ferrari. Un mago dell’illustrazione, che lavorò a Cinecittà come ritrattista collaborando anche con La Domenica del Corriere prima di trasferirsi Parigi, per poi tornare nella città di origine dove morì nel 1986.

Le sue immagini di Ponchielli sono singolari ed evocative, come racconta l’Assessore alla Cultura e Vicesindaco di Paderno, Simona Ravasi, precisando che rispetto alla precedente edizione il volume presenta alcune integrazioni. Fra le pagine si ritrovano anche sonetti e motti di spirito in dialetto cremonese, firmati dal compianto studioso di storia locale Mario Azzini. Il libro verrà presentato domenica 16 aprile alle ore 17 al Museo Ponchielliano, nelle cui sale sono esposte le opere di Rino Ferrari. Per il pubblico sarà un’occasione di visitarlo e anche di assaggiare un dolce creato dalla cooperativa sociale Inchiostro in memoria del musicista.

Federica Priori

© Riproduzione riservata