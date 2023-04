Al termine della partita Davide Ballardini ha commentato la vittoria. Seconda vittoria consecutiva e prima gara senza prendere gol da parte sua.

“C’è soddisfazione per aver battuto una squadra che gioca a memoria. Siamo partiti benissimo, poi ci siamo abbassati un po’ troppo. Però siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari con il passare dei minuti. Si è vista la voglia di voler conquistare questa vittoria. Contro una squadra forte”.

La compattezza del gruppo è stata decisiva: “Si è vista una squadra, l’atteggiamento subito giusto, hai dimostrato che sai soffrire, ma allo stesso tempo sai attaccare. Meité non sa nemmeno lui quanto è forte. I compagni sono felici di giocare con un compagno così. Oggi si è vista una squadra che tutti insieme ha vinto”.

Vasquez e Tsadjout hanno dato l’anima in campo: “Concordo. Vasquez bellissima partita. Tsadjout ha fatto reparto. Hanno il dovere di continuare così”.

Prima volta con la difesa a quattro e un arbitraggio non convincente: “Non commento mai l’arbitraggio. La nostra idea di gioco è quela di giocare a quattro per avere un centrocampista o un attaccante in più. Ma ci sono scelte di come è stata costruita la rosa e non puoi penalizzare troppi giocatori”.

