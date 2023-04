Pasqua e Pasquetta sono passate ormai da diversi giorni, ma gli avanzi dei picnic sono ancora evidenti in prossimità dei cestini per la raccolta della spazzatura al parco Lungo Po Europa di Cremona. Bottiglie di plastica, sacchetti di vario genere, cartoni, bottiglie di vetro vuote sono presenti ormai da giorni nel parco, regalando uno spettacolo desolante anche per i turisti che soggiornano nel vicino campeggio. Si tratta di fenomeni purtroppo non isolati, che denotano certamente l’inciviltà di chi non si preoccupa di lasciare pulito l’ambiente di tutti, ma anche una certa lentezza nel ripristinare il decoro e la pulizia dopo giornate festive in cui i parchi vengono frequentati da molte persone.

© Riproduzione riservata