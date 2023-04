Fine settimana di festa a Grumello. La manifestazione fieristica “Primavera Agrumello” rappresenta un importante momento di confronto del settore agricolo con le conferenze organizzate da Anga e Libera Associazione Agricoltori, che hanno parlato della conversione al biometano degli impianti a biogas, dal Dipartimento veterinario dell’Ats Valpadana che ha trattato di biosicurezza e sostenibilità sanitaria dell’allevamento e da Coldiretti che stasera analizzerà i cambiamenti climatici e i loro effetti sull’ agricoltura, riflettendo sulle strategie da mettere in campo.

Soddisfatta Maria Vittoria Berselli, presidente del Comitato dei volontari che organizza annualmente la manifestazione: “Nelle serate dedicate ai convegni si è rilevato grande interesse nel pubblico, segno che la Fiera di Grumello resta una platea importante per il panorama agricolo cremonese.”

Il programma proseguirà, nella Sala Conferenze di Cascina Castello in via Roma, domani alle 20:30

con un concerto di canti di lavoro e di amore delle nostre terre proposti dal Gruppo canto popolare

di Cremona, accompagnati dal Gruppo di musica popolare del Museo Cambonino. La serata sarà

ad ingresso libero.

Domenica, nella stessa sala, alle ore 10 si terrà la tradizionale cerimonia dell’assegnazione dei Premi Agrumello, alla presenza di numerosi sindaci dei paesi limitrofi e di altre autorità provinciali e regionali. Alla famosa violinista Lena Yokoyama e al maestro Angelo Mozzi spetterà il compito di allietare con la musica l’importante evento, sottolineando i momenti più significativi.

Il premio Agrumello fu istituito nel 1980 e tanti sono stati i premiati, alcuni particolarmente importanti e di fama internazionale. Nominarli tutti è impossibile, ma uno non può essere dimenticato, perché il ricordo di tutti i grumellesi non può non andare a Gianluca Vialli, la cui presenza a Grumello l’anno scorso, proprio in occasione del ritiro del premio a lui assegnato, è stata testimonianza del suo amore verso un mondo da rispettare, amare e difendere che è ciò che viene appunto riconosciuto dal Comitato in tutti i premiati.

Così naturalmente è stato anche per il 2023 con i tre premi assegnati al direttore del settimanale Mondo Padano, Alessandro Rossi, all’Azienda agricola Salvaderi di Maleo e al gruppo di agricoltori che ha raccolto l’invito di Giuseppe Papa, capo della Protezione Civile di San Bassano, di aiutare la Isla de Burro, realtà della Caritas che pratica da diversi anni la pet therapy a Zanengo.

Albino Gorini, presidente del Premio Agrumello sintetizza le motivazioni della scelta: “Ad Alessandro Rossi è stato riconosciuto il merito di aver saputo fare di Mondo Padano un giornale che non perde mai di vista ciò che d’importante succede nel nostro territorio, con un occhio particolare rivolto ai giovani che avranno in mano il futuro del territorio cremonese, e che settimanalmente si aggiorna e ci aggiorna sui fatti che fanno amare la nostra terra di ieri e di oggi.

Dell’Azienda Agricola Salvaderi, il Comitato ha voluto premiare l’attenzione e la sensibilità verso la qualità e la naturalezza del latte prodotto da bovini Guernsey che si alimentano nei prati permanenti di Maleo. L’ Azienda fornisce prodotti di altissima qualità a gelatieri, pasticceri e chef di fama internazionale.

Infine, il riconoscimento dato ai venti imprenditori del mondo agricolo locale, che hanno aderito alla campagna di solidarietà lanciata da Giuseppe Papa, premia la generosità senza calcolo di ritorno, tipica di una tradizione rurale che si pensava ormai perduta”.

Domenica saranno anche presenti nell’area di Cascina Castello i trattori storici del Gruppo Landini di Martignana di Po, i casari all’opera con l’antica tecnica del fugòon e bancarelle del mercato.

