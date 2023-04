Grande partecipazione nella sede cremonese di CSV Lombardia Sud ETS per l’incontro organizzato nell’ambito del ciclo “Fare bene insieme”, un vero e proprio tour di appuntamenti che dal mese di marzo sta toccando varie località delle quattro province in cui il Centro di Servizi per il Volontariato Lombardia Sud è presente (Cremona, Lodi, Mantova e Pavia). La presidente del centro, Maria Luisa Lunghi – insieme al consigliere di CSV Giorgio Reali – ha presentato il recente Manifesto dei CSV, un documento formalizzato a livello nazionale e che riassume in otto punti l’agenda che il sistema dei 49 centri di servizio ha fissato per potenziare lo sviluppo del volontariato nei prossimi anni.

L’appuntamento di Cremona (in provincia preceduto da quelli di Crema e di Rivarolo del Re) è servito a incontrare stakeholder di CSV: un panorama molto variegato, composto da associazioni di volontariato che sono già socie di CSV o che intendono diventarlo, volontari, cittadini interessati al tema della solidarietà, enti e istituzioni pubbliche e private. La finalità principale era quella di rinnovare il dialogo e raccogliere idee e pensieri per progettare le attività future, rafforzando la governance di CSV Lombardia Sud ETS. La prossima settimana gli incontri proseguiranno in provincia di Mantova.

