Prima assemblea in presenza dei soci, dopo anni di pandemia, oggi pomeriggio a teatro Ponchielli, per il Credito Padano per l’approvazione di un bilancio che chiude il 2022 con un risultato di esercizio di oltre 10 milioni e un rafforzamento del patrimonio che consentirà di dare ulteriore impulso agli investimenti.

A illustrare i dati di bilancio, il direttore generale Oliviero Sabato. I legami con il territorio di Cremona e Mantova, delineati dal presidente Antonio Davò.

