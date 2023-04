Nel 2023 si pagherà meno per il Servizio di Gestione dei rifiuti e igiene urbana della città di Cremona. Come emerge da una recente delibera di giunta, infatti, il valore nominale delle entrate tariffarie quest’anno sarà pari a 10.119.887 euro, meno di quanto era stato previsto nel Piano Economico Finanziario approvato nel 2022. Questo comporta, dunque, un abbassamento delle tariffe un po’ per tutta la cittadinanza e anche per negozi e aziende.

Si tratta di cali che, come specifica l’assessore Maurizio Manzi, saranno molto variabili, in quanto dipenderà molto sia dal numero di residenti che dalle dimensioni dell’abitazione. C’è chi arriverà a pagare addirittura il 10% in meno. Naturalmente a fare la differenza sarà anche la componente della quota variabile misurata. Come noto, infatti, con la Tariffa Puntuale, che è entrata ormai in vigore dal 1° gennaio, la spesa dipenderà anche da quanto si riuscirà a differenziare: ad ogni utenza è preassegnato, in base del numero dei componenti il nucleo familiare o, per i non domestici, sulla base dei metri quadrati distinti per ogni categoria di appartenza, il numero di conferimenti (contenitori-litri) garantiti annuo. Chi supererà tale numero minimo, pagherà un extra, che è comunque piuttosto contenuto. LaBos

