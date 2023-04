Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo via Mantova in territorio di Cappella de Picenardi all’altezza della Locanda degli Artisti. Due auto si sono scontrate, probabilmente in fase di sorpasso e una di queste è finita nel fossato laterale; il conducente, un giovane di 27 anni residente a Crema, è rimasto incastrato dell’abitacolo. Ferite più lievi per l’occupante dell’altra auto, un ventenne di Pessina cremonese.

Prima dell’arrivo di Vigili del Fuoco e dei sanitari, un passante ha soccorso il giovane finito nel fosso, tenendogli la testa in modo che non finisse completamente nel fango e facendolo parlare. Per il giovane si è poi reso necessario l’intervento dell’eliambulanza partita da Brescia.

