Design, Scocchia: “illycaffè e Kartell insieme per qualità, bellezza e sostenibilità”

(Adnkronos) – “L’anno scorso, proprio durante la Milano Design Week è stata annunciata la partnership tra illycaffè e Kartell, due aziende del Made in Italy che credono fortemente nella qualità, nella bellezza, nel design e nella sostenibilità”. Queste le parole di Cristina Scocchia, Ceo di illycaffè, a margine della giornata di inaugurazione dell’installazione realizzata all’interno del flagship store illy di via Montenapoleone, organizzata in occasione della Milano Design Week 2023.

L’allestimento dello store accoglie dal 17 al 23 aprile il frutto della collaborazione tra illycaffè e Kartell: una collezione di sedute creata riciclando le capsule illy dall’architetto e designer Antonio Citterio. Il primo oggetto di design nato dalla partnership tra le due eccellenze del Made in Italy è infatti a cura dell’architetto Antonio Citterio. “Si chiama Re-Chair – ha spiegato ancora Scocchia – ed è stata progettata partendo proprio dalle capsule riciclate della iperespresso di illycaffè”.

A distanza di un anno, con l’avvento della Milano Design Week 2023, le due aziende propongono una nuova tipologia di seduta. “ È la poltroncina Eleganza – ha concluso la Ceo di illycaffè – progettata questa volta da Philippe Starck, anch’essa realizzata dalla Kartell con le capsule iperespresso”.