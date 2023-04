Circa 200 persone in palestra al Bosco ex Parmigiano per l’assemblea costitutiva del comitato contro l’impianto di biometano di A2a. Tanti residenti non solo del Bosco e di Gerre, ma anche dal Battaglione e da Bonemerse. Al tavolo dei relatori, il sindaco Marchi, e uno dei primi ideatori del comitato, Luigi Lipara. Tanti residenti e rappresentanti di associazioni, pochi i politici presenti, tra cui i consiglieri comunali Chiodelli e Nolli. La serata è stata aperta dal sindaco Michel Marchi, a cui ha fatto seguito Luigi Lipara. Tra gli interventi, Maria Grazia Bonfante e Marco Pezzoni. Ribadita la necessità che in democrazia scelte come quella di un impianto con capacità di 160mila tonnellate annue di liquami, residui di lavorazioni agroindustriali, insilati, debbano essere condivise con la popolazione. “Non è questo il momento di parlare delle compensazioni”, ha detto il sindaco Marchi, “in quanto questo significherebbe accettare l’impianto”. Sottolineato anche il fatto che i problemi indotti dal nuovo impianto (traffico di camion, odori, emissioni di mettano durante le fasi produttive) riguarderanno in pieno la città di Cremona, non solo e non tanto il comune di Gerre.

Giuliana Biagi

