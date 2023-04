Questa mattina la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle due piste ciclabili in via Boschetto, oltre che il tratto di collegamento tra la via Boschetto e il quartiere fieristico.

“Grazie ai fondi del PNRR sarà finalmente collegato il quartiere Boschetto alla città, realizzando la pista 6 del Biciplan del Comune di Cremona – dichiara l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Simona Pasquali – Le nuove piste si raccorderanno con quella esistente di via Boschetto all’altezza di via Nazario Sauro, ed inoltre sarà realizzata la pista che porta dalla via Boschetto al quartiere fieristico, consentendo di poter accedere a quell’area in bicicletta in completa sicurezza”.

Gli interventi previsti nel progetto definitivo approvato prevedono la realizzazione di due piste ciclabili monodirezionali in via Boschetto, nel tratto stradale compreso tra via Nazario Sauro e via Crocile, in corsia riservata affiancata alla carreggiata stradale e il tratto di collegamento tra via Boschetto e il quartiere fieristico intercettando anche via San Quirico.

“Il completamento della pista ciclabile del Boschetto – affermano dalla Giunta – consente di mettere in sicurezza l’asse stradale a favore di una mobilità sostenibile ed a implementare e favorire i collegamenti casa-scuola e casa- lavoro.

Con questo intervento vengono favoriti il collegamento della parte sud dell’abitato del Boschetto (limitrofa alla tangenziale) con il plesso scolastico situato in via Crocile e gli spostamenti casa-lavoro, facilitando la mobilità sostenibile tra la frazione ed il capoluogo e i punti attrattori dell’immediato intorno. Questa ciclabile consentirà la connessione della frazione Boschetto sia con la stazione del trasporto pubblico di via Dante (polo di interscambio modale Bus – treni – parcheggio), che con il polo scolastico di via Palestro”.

L’importo complessivo dei lavori è di 830.000 Euro e sarà finanziato con i fondi del PNRR NextGenerationEU M5C2I2.1 DNSH Regime 2.

