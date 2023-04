Droga, oggetti atti ad offendere e cellulari sono stati trovati all’interno del penitenziario di Cremona, in seguito ad una perquisizione effettuata alle prime luci dell’alba dagli agenti della polizia penitenziaria in alcuni reparti detentivi dove è stato sequestrato un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente.

A darne notizia è Leo Beneduci, segretario generale dell’OSAPP, organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria. “Questo dimostra come le realtà penitenziarie non possano essere lasciate in una situazione di carenza di organico, come l’istituto di Cremona purtroppo conferma, e che simili operazioni di polizia vadano intensificate e coordinate anche con l’ausilio delle unità cinofile”.

“Con l’occasione”, ha aggiunto Beneduci, “rilanciamo le richieste più volte rappresentate dalle rappresentanze sindacali locali, anche con manifestazioni di protesta con cui hanno voluto informare e sensibilizzare l’opinione pubblica circa la gravissima carenza di organico presso l’istituto cremonese”.

