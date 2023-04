L’associazione TINsieme lancia una sfida alla cittadinanza: l’acquisto di una termoculla per l’ospedale maggiore di Cremona. In un momento in cui la natalità è ai minimi storici, a Cremona il numero di nati a termine e pre-termine resta invariato. Le parole del dott. Bruno Drera, direttore dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva neonatale e Monica Ravani, Segretaria Associazione TINisieme e Cristian Fusco dell’Associazione TINsieme. Il servizio di Eleonora Busi

