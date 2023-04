Addio mascherine. Dal 1 maggio sarà possibile fare ingresso in ospedali e Rsa senza indossare il dispositivo di protezione anti Covid. Resta l’obbligo nei reparti con pazienti fragili e bisognosi di cure intensive. Ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva parlato di un «alleggerimento» delle misure, confermato oggi dal confronto con gli esperti. La decisione è l’esito di una riunione tenutasi al ministero della Salute. Insieme all’obbligo delle mascherine nelle strutture ospedaliere e nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani, anche quello dei tamponi per chi si ricovera o arriva in pronto soccorso subisce delle variazioni: gli esami saranno effettuati solo su soggetti sintomatici.

Per quanto riguarda invece i dati sull’andamento della pandemia, in regione sono sei le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid, una in più rispetto alla scorsa settimana, e 248 negli altri reparti, 39 in più rispetto a venerdì. Dall’inizio della pandemia i decessi registrati sono 45.837, di cui 56 negli ultimi sette giorni. I nuovi positivi per provincia, tra mercoledì e giovedì, sono a Milano 242 di cui 102 in città; a Bergamo 64; a Brescia 76; a Como 41; a Cremona 39; a Lecco 34; a Lodi 19; a Mantova 33; a Monza e Brianza 73; a Pavia 35; a Sondrio 5 e a Varese 38.

