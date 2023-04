Giovedì 27 aprile (ore 21) l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino di Cremona si veste a festa per rendere omaggio in concerto agli 80 anni di un grande della tastiera: Kenny Barron. A lui spetta infatti il compito di inaugurare CremonaJazz, giunta, sotto la direzione artistica di Roberto Codazzi, all’ottava edizione.Nato a Filadelfia nel 1943, Kenny Barron si esibisce da quando aveva quindici anni e in tutto questo arco di tempo ha saputo sviluppare uno stile personale che lo colloca tra i giganti della cosiddetta golden age del jazz. Ancora oggi celebrato per le sue leggendarie registrazioni con Stan Getz che non hanno perso nulla del loro fascino originario, Barron approda a Cremona in trio con Johnathan Blake alla batteria e Kiyoshi Kitagawa al contrabbasso, nell’ambito del breve tour europeo che ne celebra l’ottantesimo compleanno.Pianista, compositore e arrangiatore di jazz, Kenneth Barron è uno dei principali pianisti di mainstream (post bop), influenzato principalmente da Tommy Flanagan e Wynton Kelly, ma anche da Thelonious Monk, Art Tatum e McCoy Tyner. Nel suo linguaggio jazzistico spiccano il fraseggio, la vena boppistica mainstream, un’attenzione verso il suono e l’armonia, con tipici voicings aperti e la predilezione per i ritmi latini. Fra le sue collaborazioni ricordiamo quelle con Philly Joe Jones, Jimmy Heath, Tootie Heath, Lee Morgan, John Coltrane, Stanley Turrentine, Ron Carter; è stato in tour con Dizzy Gillespie e Stan Getz. Nel corso della sua carriera Barron è stato nominato per nove Grammy Awards e per la American Jazz Hall of Fame. È stato eletto membro dell’America Academy of Art and Science nel 2009. Attualmente insegna alla Juilliard School.

CremonaJazz è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, del main sponsor Intesa Sanpaolo, di Air Liquide, FHP Venezia Multiservice e MDV friends.

