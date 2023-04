Oggi, sabato 22 aprile, alle 16,30 continua la rassegna “Appuntamento con cremonesi D.O.C.”. “Ascoltare con gli occhi: musica sul grande schermo” è il titolo dell’incontro a cura di Marco Cosci.

Marco Cosci si è addottorato in Musicologia presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, dove insegna Musica per il cinema e l’audiovisivo. È anche professore a contratto di Tecniche della composizione musicale, Linguaggi musicali e Analisi audiovisiva presso l’Università di Cagliari. Ha un diploma in Pianoforte presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza.

Le sue ricerche sono state finanziate dalla Tufts University (Boston), dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dalla Fondazione di Sardegna e dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Ha pubblicato saggi in miscellanee e in riviste internazionali; ha curato con Roberto Calabretto ed Elena Mosconi il volume “All’ascolto del cinema italiano: musiche, voci, rumori” ed è autore di due monografie dedicate alla musica per film del compositore Egisto Macchi.

